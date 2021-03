"Well Impact": la Compagnia di San Paolo lancia il vaccino-cultura per il benessere delle persone

Anche da questi presupposti parte il progetto " Well Impact ", che la Compagnia di San Paolo ha voluto lanciare abbracciando i temi di salute e cultura. Un rapporto che può avere riflessi su numerosi elementi, che la fondazione ha voluto sintetizzare in quattro filoni: "cultura nella prevenzione primaria", "cultura nella relazione tra medico e paziente", "cultura come elemento di umanizzazione dei luoghi di cura" e "come luoghi e istituzioni della cultura possono promuovere azioni sul benessere".

"E' un tema che oggi arriva a una mappature sulle esperienze presenti sul nostro territorio - Matteo Bagnasco, responsabile Obiettivo Cultura Fondazione Compagnia di San Paolo -, ma che fino a oggi sono state valide, ma frastagliate tra di loro. Per questo avviamo quattro poli di progettazione per lavorare nei prossimi mesi per costruire dei modelli che possano costituire degli esempi cui ispirarsi".

"In futuro - aggiunge Profumo - immaginiamo che accanto agli eventi in presenza si potrà usufruire di esperienze culturali anche a distanza. Per esempio lezioni e visite ai musei per i bambini malati, oppure esperienze legate a musica ed eventi per chi si trova in ospedale o in una residenza socio assistenziale. In passato era molto difficile, ma diventerà un elemento chiave, con un'ulteriore democratizzazione della cultura".