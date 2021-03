Interior design: consigli e suggerimenti per valorizzare al meglio l'abitazione

Arredare con stile la propria casa rappresenta spesso una vera e propria sfida. Dai consigli degli esperti di interior design, però, è possibile trarre spunti per capire come valorizzare al meglio l’abitazione, applicando alcuni, semplici consigli per ottenere un arredamento adatto alle proprie esigenze estetiche.

Porte finestre: una soluzione efficace per ogni ambiente

Nell’arredo dell’immobile la scelta di porte e finestre ricopre un ruolo centrale, in quanto bisogna individuare il giusto connubio tra estetica e funzionalità.

Per un ambiente moderno è possibile optare per le porte finestre, elementi d’arredo pratici, dal design minimalista particolarmente apprezzati al giorno d’oggi.

Ad esempio, queste porte finestre in legno e alluminio proposte da Cocif garantiscono soluzioni perfette per ogni tipo di ambiente, all’insegna del fascino e dell’eccellenza del Made in Italy.

Inoltre, è possibile personalizzare le porte finestre, assicurando un risultato ottimale in qualsiasi contesto, per armonizzare lo spazio interno con l’esterno e ottenere performance termoacustiche elevate per il massimo comfort abitativo.

Arredare il bagno con stile grazie alla vasca di design

Il bagno è un ambiente essenziale per rendere la casa confortevole, per questo motivo è importante curare con attenzione questo locale, per assicurarsi rappresenti un vero e proprio valore aggiunto all’interno dell’abitazione e non un semplice spazio funzionale.

A questo proposito, la vasca da bagno di design rappresenta una soluzione efficace per arredare l’ambiente con stile, tenendo conto che queste strutture possono essere installate anche in spazi ridotti.

Ovviamente, è indispensabile adeguare l’impianto idraulico, per questo motivo si tratta di un’opzione che può essere abbinata con una ristrutturazione edilizia, approfittando dei lavori per inserire nel bagno una vasca dal design classico, moderno o vintage.

Valorizzare l’ingresso dell’abitazione con un arredo originale

L’ingresso della casa è un ambiente spesso trascurato, quando invece costituisce uno spazio essenziale dell’abitazione.

Si tratta in assoluto del punto dell’immobile in cui si transita di più, inoltre è il biglietto da visita per qualsiasi ospite si rechi nella propria residenza, quindi vale sempre la pena curarlo.

Ad esempio, un’opzione interessante consiste nell’abbellire questo ambiente con della carta da parati di design, scegliendo un modello originale che al contempo sappia integrarsi al meglio con lo stile e le caratteristiche del resto dell’abitazione.

In alternativa, è possibile far realizzare una decorazione speciale da un artista, oppure installare un armadio con ante decorate, creando così un punto d’interesse importante non appena si entra in casa.

Decorare la casa con i complementi d’arredo giusti

I complementi d’arredo svolgono una funzione importantissima nell’interior design, poiché permettono di integrare la struttura architettonica e l’arredo principale, creando contrasti e armonie in modo strategico.

Per la zona giorno è possibile scegliere un tappeto con forme geometriche, in grado di fornire maggiore profondità all’ambiente per ottenere una prospettiva più ampia in tre dimensioni, una soluzione d’impatto soprattutto per gli spazi più piccoli.

Un accessorio intrigante è il portariviste di design, con il quale lasciar correre la creatività per dare un tocco originale allo stile della casa, una soluzione ideale per ammodernare un arredamento troppo classico o tradizionale con poco sforzo.

Lo stesso effetto si può ottenere con un portabottiglie da parete, una struttura moderna con una doppia valenza, estetica e funzionale, in quanto permette di conservare le bottiglie e mantenerle a vista, arricchendo anche il design del salotto o della sala da pranzo.

Illuminazione di design: quando i punti luce creano lo stile

All’interno dell’abitazione è fondamentale creare un’atmosfera unica e su misura, per valorizzare l’arredamento e mettere in primo piano alcuni elementi specifici.

Con l’illuminazione di design è possibile giocare con le forme e i colori per dare un impatto notevole all’estetica domestica, ovviamente tenendo conto delle esigenze di risparmio energetico preferendo tecnologie sostenibili come i LED.

Con i punti luce di design è possibile esaltare in modo ricercato ambienti minimali, moderni e contemporanei, catturando l’attenzione visiva per direzionarla verso punti precisi della casa.

L’ampia gamma di prodotti a disposizione consente infinite possibilità di personalizzazione, per scegliere vere e proprie opere d’arte oppure puntare sulle nuove tecnologie, senza trascurare l’aspetto ambientale, acquistando arredi realizzati con materiali ecologici o riciclati.