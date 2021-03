Con Urban Lab la creatività dei giovani colora Nichelino (VIDEO)

Dopo le rondini disegnate in pieno inverno, nuovi colori e nuove scenografie per celebrare l'arrivo della primavera. I ragazzi di Urban Lab colorano Nichelino e provano a dimenticare il Covid, la zona rossa e le restrizioni.

Dare libertà ai propri sogni

“Abbiamo chiesto ai giovani e alle giovani nichelinesi di dare vita ai sogni, alle speranze, ai desideri, colorandoli con la propria fantasia – hanno spiegato il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola – Oggi Nichelino Urban Lab, attraverso la loro voce, ha dato vita a vere e proprie opere d’arte, che rappresentano il desiderio di libertà, di ripartenza, di tutela dell’ambiente nel solco tracciato dal grido d’aiuto lanciato da Greta Thumberg e dai ragazzi di Fridays for Future”.

Madre Natura in via Stupinigi

In via Stupinigi "la rappresentazione di una moderna Madre Natura ci ricorda che è nostro dovere rendere al mondo almeno altrettanto quello che abbiamo ricevuto", ha sottolineato Verzola. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Large Motive – Associazione Culturale, Informagiovani Nichelino e l’artista Karim Graffiti Cherif.