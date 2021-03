Collegno, dopo i lavori per la metro riapre via Torino

All’opera per portare la metropolitana fino a Rivoli. Proseguono i lavori per il prolungamento della linea 1 e la città di Collegno si è vista stravolgere la mobilità per consentire l'installazione dei nuovi cantieri.

Tra chiusure di strade e carreggiate, però spicca via Torino, luogo di raccordo tra la stazione Fermi e la nuova fermata Certosa.

Chiuso al traffico veicolare dall'8 luglio 2020, infatti, il primo tratto di via Torino, da via Martiri XXX Aprile fino alla rotonda di intersezione con corso Pastrengo, tornerà transitabile.

Dopo circa 9 mesi di lavori, a seguito del completamento dei lavori preliminari per i consolidamenti della stazione Certosa, via Torino sarà riaperta al transito di auto e bici, fino a fine lavori. Una apertura che verrà interrotta solo per un breve periodo di qualche settimana al fine di consentire alcuni lavori di scavo.