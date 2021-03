Sacra di San Michele, la Via Crucis con l'arcivescovo stasera in streaming

"Il tuo amore è per sempre": porta questa intonazione la Via Crucis con i giovani di oggi, venerdì 26 marzo, alle 21, presieduta dall’Arcivescovo monsignor Cesare Nosiglia, come preparazione alla contemplazione online della Sindone, del prossimo Sabato Santo.

Sarà una Via Crucis speciale per tante ragioni. La prima riguarda il luogo, di eccezionale bellezza e di altissimo significato spirituale: la Sacra di San Michele, simbolo della Regione Piemonte, ideale ponte di congiunzione tra le due diocesi affidate a Mons. Nosiglia, Torino e Susa. Sono tuttavia profondamente diverse le condizioni di partecipazione, imposte dalle misure di prevenzione dalla pandemia.

L’appuntamento era previsto in presenza, con i giovani delle due Diocesi: sarà invece online, trasmesso attraverso i canali social delle Diocesi, le pagine Facebook e sui canali YouTube @upgtorino e @sindoneofficial. La Via Crucis, presieduta dall’Arcivescovo, sarà animata da una rappresentanza dei giovani della Consulta diocesana di Torino e della Diocesi di Susa.

Dopo i quattro venerdì di Quaresima con la preghiera di Taizé in Cattedrale, il triduo dedicato agli educatori per la solennità di San Giuseppe nell’anno a lui dedicato, la Via Crucis alla Sacra di San Michele rappresenterà un’ulteriore tappa verso la Pasqua.