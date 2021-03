A Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Rivoli e Venaria Reale il cibo invenduto nei mercati a chi è in difficoltà

Aiutare concretamente chi non ce la fa ad arrivare a fine mese destinando il cibo invenduto nei mercati, così come “spese sospese” nei negozi di alimentari. Sono queste alcune delle cinque iniziative finaliste di “Top Metro Fa Bene”, progetto ideato e promosso da Città Metropolitana di Torino in partnership con S-nodi, che coinvolge i comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Moncalieri, Venaria Reale. Ad aggiudicarsi la call L’Elica, Vol.To, Ex-eat, Gruppo Arco e Educazione, che ora passeranno a mettere in pratica sul campo la sperimentazione.

Nel dettaglio Vol.To ha proposto a Grugliasco e Collegno di costruire, con le associazioni presenti sui territori, una rete di volontari estesa. Il progetto prevede poi la promozione dell’agricoltura urbana come strumento per valorizzare l’ambiente e il paesaggio e l’attivazione di percorsi all’interno delle scuole dei territori per la partecipazione dei più giovani.

Il lavoro del Gruppo Arco si rivolge sempre a Grugliasco, dove vuole aiutare i più fragili e stimolare processi di inclusione sociale attraverso la distribuzione di cibo fresco invenduto, attivando processi di inclusione occupazionale con sviluppo di competenze spendibili sul mercato del lavoro.