La mobilitazione dei lavoratori della AF Logistics di Nichelino ha avuto successo: siglato nuovo accordo con le cooperative legate a Ikea

Ha pagato la mobilitazione alla AF Logistics di Nichelino, dove i lavoratori hanno siglato un nuovo accordo contrattuale. Dopo lo sciopero dello scorso venerdì 26 marzo dei lavoratori che sono impiegati in cooperative che curano servizi di subappalto di Ikea, è stata avviata una trattativa tra la Cub Trasporti di Torino e Città Metropolitana e AF Logistics.

L’accordo firmato prevede: applicazione integrale del contratto nazionale Logistica e Trasporti, pagamento corretto di ferie, malattie e straordinari, costituzione di una commissione di verifica congiunta dei carichi di lavoro tra RSA e responsabili delle cooperative, obbligo per AF Logistics di fornire 48 ore prima l’ipotesi di organizzazione della giornata di lavoro.

In sede di accordo si è anche convenuto sulla possibilità effettiva di applicare l’articolo 42 del CCNL che prevede per le imprese appaltanti la possibilità di rescissione del contratto di subappalto nei confronti degli eventuali subappaltanti che non rispettassero le norme contrattuali.



“Diamo un giudizio positivo su questo accordo – ha spiegato Stefano Capello della Cub Trasporti - che permette di mettere ordine nell’insieme dei rapporti di lavoro tra le cooperative e i loro dipendenti, superando la situazione attuale che vede alcune di queste essere in regola con il contratto mentre altre hanno finora evaso i loro obblighi contrattuali. Un accordo ottenuto grazie alla mobilitazione di tutti i lavoratori del polo logistico, uniti e solidali, che hanno strappato un miglioramento effettivo delle loro condizioni di lavoro”.

"Una notizia positiva che si spera sia soltanto la prima risposta alle tante mobilitazioni della scorsa settimana da parte di più settori lavorativi. Un esempio di quanto sia necessario lavorare per ricomporre un fronte unico di classe capace di unire le lotte, ribaltare i rapporti di forza, riaprire una prospettiva in ottica di riaffermazione dei basilari diritti dei lavoratori e delle lavoratrici", ha commentato l'assessore al Lavoro del Comune di Nichelino Fiodor Verzola.

"La nostra amministrazione sarà sempre al fianco di chi si troverà in lotta per difendere il proprio posto di lavoro, di chi chiede maggiori diritti, retribuzioni più eque e rispetto del ccnl, al fine di ottenere risposte concrete per risolvere la crisi dei diritti sociali che oggi sta investendo il mondo del lavoro in Italia".