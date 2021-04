Clienti all'interno nonostante il Covid: tre locali chiusi per 5 giorni. C'è pure un "recidivo"

Tre negozi chiusi per 5 giorni, a causa dell'infrazione delle regole anti-Covid e multe per 19 persone.

E' il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri tra Torino e provincia. A Monteu da Po, in particolare, a finire nei guai è stato il proprietario di un bar che aveva permesso a 5 clienti di consumare all'interno dell'esercizio. A Roure, in Val Chisone, stessa sorte è toccata al proprietario e agli avventori di un altro locale pubblico.



Nel quartiere Lingotto, a Torino, i carabinieri hanno invece multato il proprietario di un locale (già sanzionato per gli stessi motivi in passato). In questo caso, all’arrivo dei militari i clienti, che stavano consumando all’interno, hanno provato a fuggire lasciando le consumazioni sul bancone, ma sono stati identificati.