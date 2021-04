Moncalieri, da giugno piazza Vittorio Emanuele diventa pedonale

Un passo dopo l'altro, cambiamento dopo cambiamento, si arriverà alle porte dell'estate completando la trasformazione: Piazza Vittorio Emanuele, cuore del centro storico di Moncalieri, da giugno diventerà pedonale.

Risultato di un percorso iniziato nel 2020

La decisione dell’amministrazione comunale, segue la riqualificazione della piazza voluta nelle scorse settimane con la progressiva cancellazione dei parcheggi. Le auto potranno solamente arrivare fino all’incrocio tra via San Martino e via Carlo Alberto e, dalla parte opposta, da via Principessa Clotilde potranno girare attorno al municipio e scendere in via Santa Croce.

Il primo passo era stata la pedonalizzazione del centro storico, decisa ad inizio giugno per le serate del weekend, ora questa opera più ampia, votata in Giunta già prima dell'estate: il salotto buono di Moncalieri cambierà volto nelle prossime settimane.

Possibile installazione di telecamere per i controlli

La pedonalizzazione sarà sette giorni su sette, 24 ore su 24. Si valuteranno gli effetti, per poi capire se renderla permanente anche con l’uso di telecamere all’ingresso. Il piano urbano del traffico, infatti, prevedeva una zona di traffico limitato.