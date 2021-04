Stupinigi: sbarre nella notte per contrastare l'accesso di clienti delle prostitute

Saranno sistemate tra 15 giorni lungo il parco di Stupinigi, per impedire l'accesso delle autovetture. Sono le sbarre che il Comune di Nichelino ha deciso di piazzare per disincentivare il "traffico" di clienti delle prostitute che esercitano in quella zona.

Saranno abbassate di notte, chiudendo così i parcheggi che costeggiano la provinciale che collega la Palazzina di Caccia con Orbassano. Il provvedimento, oltre all'approvazione dell'amministrazione locale, ha ricevuto l'ok anche da parte dell'ente di gestione dell'area metropolitana di Torino "Parchi reali".