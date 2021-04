Regina Margherita, un reparto di Nefrologia e Gastroenterologia tutto nuovo per curare i piccoli "astronauti" [FOTO e VIDEO]

Nemmeno la pandemia frena il supporto e l'impegno per garantire le migliori cure possibili ai piccoli malati. L'ultima dimostrazione arriva dall'ospedale Regina Margherita di Torino, dove il reparto di Nefrologia e Gastroenterologia ha visto da poco concludersi l'intervento di ristrutturazione, realizzato con il contributo della Fondazione Forma. Un lavoro (che ha comportato una spesa complessiva di 1 milione e 750mila euro e una durata di 5 mesi) che ha permesso di garantire standard ancora più elevati di cura e che nel giro di qualche giorno sarà abitato dai piccoli pazienti.

Oggi il 60%, tra tre mesi la conclusione dei lavori "Abbiamo rinnovato oltre 1000 metri quadrati di superficie - racconta Antonino Aidala, presidente Fondazione Forma -, l'intervento più importante in questi 16 anni di attività della nostra Fondazione. Oggi inauguriamo la prima parte, pari a circa il 60%, che sarà destinata alla degenza dei pazienti". E l'appuntamento per la seconda inaugurazione è fissata tra tre mesi, quando saranno ultimati i lavori nella zona della sala dialisi (normale e acuta) e i servizi diurni, con locali per i medici e per i famigliari.







Rispetto al passato, l'intenzione è stata di modificare gli standard architettonici dell'ospedale: a cominciare dai lunghi corridoi. L'intervento ha riqualificato l'area "spezzando" queste zone, ricavando delle nicchie in cui collocare alcune strumentazioni. E poi abbiamo modificato le camere: invece dei numeri, abbiamo sistemato dei pianeti. In questo modo i bambini possono sentirsi dei piccoli astronauti che di volta in volta "approdano" a un certo pianeta e possono farsi accompagnare dai colori e dalla luce.





Camere rinnovate e "umanizzate", ma anche tanti servizi per piccoli e famiglie "Grazie è la prima parola che ci sentiamo di dire - aggiunge Giovanni La Valle, direttore generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Una grande alleanza e una sinergia come quella che esiste con Forma non può che portare a grandi risultati come questo".



Sono disponibili 4 camere doppie e 2 singole per la degenza ordinaria, 2 di degenza intensiva dotate di filtro, tutte con servizi igienici privati. Non mancano poi i locali di servizio: una sala giochi, una tisaneria, la sala prelievi, gli uffici infermieristici, una sala medici, magazzini e depositi. Sono previsti servizi igienici separati per il personale e i familiari dei pazienti.







"In un giorno come questo si apprezza l'integrazione tra un'eccellenza sanitaria come la nostra e le realtà senza scopo di lucro come Forma - sottolinea Lorenzo Angelone, direttore sanitario AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. I nostri medici e operatori sanitari si impegneranno ancora di più per curare ancora meglio i pazienti che accederanno a queste strutture".