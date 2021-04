Gtt potenzia il trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole

Gtt si prepara a riorganizzare il servizio di trasporto pubblico in vista della ripresa scolastica in Piemonte, anche se il ritorno in zona arancione per Torino avverrà non prima della metà della prossima settimana.

"In previsione della riapertura delle scuole in presenza almeno al 50% - comunica l'azienda torinese dei trasporti - Gtt riadeguerà i livelli di servizio sia per quanto riguarda la metropolitana e il servizio urbano, sia per quanto riguarda il servizio extraurbano, come già avvenuto nella precedente fase autunnale".

Gtt, inoltre, "effettuerà un monitoraggio per valutare specifiche esigenze e intervenire con una rimodulazione dei livelli di servizio".