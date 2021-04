Trasporto di macerie senza autorizzazione, i civich sequestrano un autocarro in corso Regina Margherita

Nel fine settimana, durante un servizio di controlli programmati effettuato in C.so Regina Margherita all'altezza della Caserma dei Vigili del fuoco, gli agenti del Reparto Radiomobile, congiuntamente al Comando Territoriale V della Polizia Municipale, hanno fermato un autocarro il cui cassone era interamente ricoperto di macerie derivanti da lavori edili.

Il conducente, un uomo di nazionalità romena, ha riferito di essere titolare di una ditta di costruzione e ha subito dichiarato di non aver compilato il formulario di identificazione dei rifiuti e di non essere autorizzato al trasporto degli stessi.

Il veicolo è stato accompagnato presso la pesa pubblica dove è stato riscontrato un sovraccarico di oltre il 20%, in violazione dell’art. 167 c. 3 del Codice della Strada.

Il conducente, al quale sono state contestate anche le violazioni all’art. 164 (dispersione del carico) e all’art. 79 (difformità dei pneumatici), è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto dagli art. 212 e 256 c. 1 lettera a) del Testo Unico Ambientale, per trasporto di rifiuti senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, con un'ammenda, che sarà stabilita successivamente, da 2.600 euro a 26.000 euro.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.