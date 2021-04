Giovedì al liceo Vittoria incontro con Giusi Marchetta sulla DAD

Giovedì alle 18 sarà Giusi Marchetta - insegnante e autrice di romanzi e di saggi dedicati alla scuola e alla lettura - che dialogherà con i ragazzi e con alcuni docenti del Liceo Vittoria sul tema della scuola ai tempi della DAD. In particolare verrà approfondito il tema di quanto la didattica a distanza abbia tolto in termini di relazioni e inclusività e su quanto, eventualmente, abbia dato a livello di competenze tecnologiche in una prospettiva che si spinga oltre l'emergenza-Covid.