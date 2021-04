Assembramenti all'interno del negozio, gastronomia africana chiusa per 5 giorni

Nel tardo pomeriggio di martedì gli agenti del commissariato Barriera di Milano, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine e del V Reparto Mobile, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nella zona.

All’interno di una gastronomia africana è stata appurata la presenza di 6 avventori, tra cui l’addetto alla cucina ed alla somministrazione. Per l’esercizio è stata disposta la chiusura provvisoria di 5 giorni mentre i clienti ed il dipendente sono stati sanzionati per aver violato le normative di contenimento da pandemia di covid19.

La scorsa settimana i poliziotti del commissariato, con l’ausilio della Polizia Municipale, hanno controllato un market in corso Giulio Cesare dove sia il titolare che una cliente, sono stati sanzionati per la mancanza di dispositivo individuale di protezione.

In un minimarket in via Botticelli sono stati comminati oltre 1500 euro di sanzioni per la vendita a pezzi di merce sottoposta all’obbligo di vendita a peso e per omissione di chiara esposizione degli orari di apertura al pubblico.