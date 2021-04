No Tav dopo ferimento attivista: "Reazione spropositata della polizia"

“Le forze dell'ordine hanno avuto una reazione spropositata a questo atto di solidarietà, scatenando un fitto lancio di lacrimogeni ad altezza uomo colpendo una ragazza, Giovanna Saraceno, in pieno volto, provocandole due emorragie cerebrali e plurime fratture al volto”. Lo ha detto oggi a San Didero Martina Casel, esponente del movimento No Tav, a proposito di quanto avvenuto stanotte nei pressi del cantiere del nuovo autoporto.

L’attivista ferita, originaria di Pisa, é ricoverata all'ospedale Molinette di Torino, con una prognosi di 25 giorni. “La polizia si è presentata in ospedale – spiega Casel – entrando nella stanza di Giovanna per interrogarla, contrariamente a quanto definiscono le norme anti-Covid, che vietano l’ingresso in ospedale a esterni, compresi i parenti”.

Secondo Ermelinda Varrese, volto storico della lotta in Val Susa “questa generosa donna è una valsusina acquisita fin dagli albori del movimento No Tav. Infatti, è sempre stata presente dal 2005 in poi con sua figlia, ha anche vissuto in valle per qualche tempo e in ogni occasione possibile è sempre stata pronta a sostenere la lotta No Tav”.

Per la consigliera comunale di San Didero Loredana Bellone "l'occupazione militare del territorio di San Didero è un fatto molto grave ed è inaccettabile che le forze di polizia non permettano il normale svolgimento della vita quotidiana del paese”. Bellone ha poi denunciato "il comportamento ignobile delle forze dell'ordine che hanno causato il grave ferimento di Giovanna”. Per Guido Fissore, attivista storico del movimento che si oppone alla Torino-Lione “questo non è un incidente ma un attentato vero e proprio. Il movimento No Tav non molla ed è pronto a resistere. Ieri sera si è sfiorata una tragedia che possiamo definire annunciata perché purtroppo queste modalità le abbiamo già incontrate negli anni passati quando, già in altre occasioni, il lancio di lacrimogeni ad altezza uomo ha causato diversi ferimenti gravi. Ad esempio, la perdita di un occhio, svariate fratture al volto e alla testa. Lo diciamo infatti da anni, è inaccettabile che le forze di polizia, in uno stato democratico, violino ogni convenzione dei diritti umani partendo dalla privazione del diritto di manifestazione arrivando a sparare ad altezza uomo lacrimogeni he ricordiamo essere vietati dalla convenzione di Ginevra”.

Dalla questura, peró, arriva un'altra versione dei fatti e cioè quella che i lacrimogeni non sono in grado di provocare quei traumi, oltre al fatto che la donna avrebbe dichiarato ai sanitari di essere stata ferita da un corpo contundente, non da un lacrimogeno. Peraltro - da quanto emerge da corso Vinzaglio - il trauma da corpo contundente è un trauma da impatto caduta a terra o fuoco amico, invece i lacrimogeni lanciati a distanza di 30-40 metri si sfaldano in dischi di sostanza polverosa di pochi millimetri che si incendiano e fanno fumo".

"Bombe carta, sassaiola, razzi, e chi più ne ha più ne metta, questo il pacifico saluto conclamato da questi No Tav alle forze dell’ordine che presidiano il cantiere di San Didero. Il ferimento dell’antagonista NOTAV, le cui modalità sono ancora in corso di accertamento, si inserisce a pieno titolo, nelle pagine nere che descrivono le violenze e le aggressioni perpetrate da questi facinorosi" afferma il Segretario Generale del SIULP di Torino, Eugenio Bravo.