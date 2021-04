Studente aggredito e rapinato alla fermata del pullman, arrestate tre persone

I carabinieri hanno arrestato tre stranieri, tra i 29 e i 36 anni, per rapina e possesso di droga. Il fatto è successo a Torino, in corso Regina Margherita, dove ieri pomeriggio, nei pressi di una fermata dell’autobus, uno dei tre, spalleggiato dagli altri due, ha aggredito fisicamente uno studente universitario di 24 anni, per poi sfilargli una collana d'oro che portava al collo.

La banda si è subito data alla fuga a piedi per le vie limitrofe. I carabinieri, allertati dalla vittima, li hanno rintracciati poco dopo, in zona lungo Dora Napoli.