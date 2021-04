A Moncalieri nasce il servizio veterinario gratuito per i padroni in difficoltà

La crisi generata dal Covid ha messo in difficoltà aziende e privati cittadini, creando problemi di riflesso anche agli animali di quei nuclei che si sono venuti a trovare in una situazione di disagio.

Ed allora Moncalieri ha deciso di far nascere il servizio medico gratuito per animali domestici, i cui padroni sono seguiti dai servizi sociali. Un progetto nato grazie all’accordo tra Asl, Federfarma e servizi sociali, con il coordinamento dell'Amministrazione grazie all'impegno delle assessore Alessandra Borello e Silvia Di Crescenzo.

Le famiglie già seguite dai servizi sociali di Moncalieri potranno beneficiare di questo servizio presso lo sportello dedicato agli animali di affezione dell’Asl To5, in via Pastrengo. I medicinali necessari verranno messi a disposizione da Federfarma.

Inoltre, in caso di assenze prolungate per ragioni di salute, l'animale potrà essere seguito da professionisti per un massimo di 60 giorni, in una struttura convenzionata.