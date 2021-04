Luce e gas: offerte su misura

Nella gestione del bilancio mensile le bollette di luce e gas sono una grossa fetta delle spese in uscita. Che tu viva da soli, abbia una famiglia numerosa o condivida la tua abitazione con un gruppo di amici, la scelta del giusto gestore può incidere in maniera significativa sia sul costo dell’approvvigionamento di energia che sulla sostenibilità ambientale del proprio stile di vita.

Ecco perché scegliere tra le tante aziende del mercato libero non è solo una questione di tariffe, ma di tanti fattori che vanno valutati in base alle proprie esigenze e necessità.

Mercato libero o mercato tutelato: differenze e vantaggi

Prima di entrare nel merito delle differenze e dei vantaggi e svantaggi di queste due tipologie di gestore, bisogna considerare che la prima è in scadenza. Il mondo del mercato tutelato per luce e gas è già stato abolito per le grandi imprese nel gennaio 2021 ed è destinato a scomparire anche per i consumatori privati entro il 2023.

Ciononostante, vale la pena di considerarne le caratteristiche se stai pensando di usufruirne in questi ultimi anni.

Il mercato tutelato prevede tariffe fisse per la fornitura di luce e gas stabilite dall’ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ciò significa che non ci sono bruschi aumenti dei costi in bolletta, ma anche che non possono essere valutate delle tariffe personalizzate sulle tue esigenze.

Il mercato libero invece prevede che ogni fornitore di luce e gas possa stabilire tariffe, offerte e agevolazioni. Questo significa che è possibile approfittare di offerte speciali, promozioni, tariffe orarie convenienti per le proprie esigenze. Inoltre, il tuo fornitore di energia elettrica e gas può essere modificato in qualsiasi momento.

Come scegliere il fornitore di luce e gas

Una volta stabilite le differenze tra i due mercati di approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas, come si sceglie il gestore adatto alle proprie esigenze? Chiaramente non si tratta solo del miglior prezzo, anche se il mercato libero consente una tale concorrenza da rendere questo fattore molto importante.

Puoi valutare anche il tipo di consumi di cui fai uso. Per esempio, se in casa si consuma più luce durante alcune fasce orarie, puoi puntare sulle tariffe F1 ed F23 con cui risparmiare sui consumi notturni. Inoltre molte aziende di fornitura di gas e luce offrono sconti e vantaggi a chi sottoscrive il suo primo contratto, a chi porta un amico, a chi sceglie di abbonarsi in particolari momenti dell’anno. Sono tutte attività di marketing che permettono al consumatore di risparmiare e all’azienda di acquisire nuovi clienti.

Come abbiamo detto, però, il risparmio non è l’unico fattore in gioco. Valuta la presenza e l’efficienza del servizio clienti sia sul territorio che online e per telefono, in modo da avere sempre qualcuno a cui rivolgerti in caso di guasti o problemi. Se sei un appassionato difensore dell’ecologia e dell’ambiente, puoi informarti anche sulle politiche adottate dai vari fornitori in materia di energia pulita e smaltimento corretto dei rifiuti. La tua scelta del gestore di luce e gas potrebbe fare la differenza per un mondo più pulito e uno stile di vita più green.