Jeans contro la cultura dello stupro: anche Andrea Villa in piazza con le ragazze (FOTO)

Il progetto Break The Silence diventa un libro. A un anno di distanza dal primo post pubblicato su Instagram dalle quattro fondatrici torinesi, arriva in libreria, da domani, una raccolta di testimonianze che vuole rompere il silenzio su molestie e violenze di genere.

In occasione del lancio del volume, edito da Golem Edizioni, anche a Torino oggi si scende in piazza per il Denim Day.

"Vogliamo rompere il silenzio contro le discriminazioni di genere e le violenze sessuali", spiegano Mariachiara Cataldo, Francesca Sapey, Giulia Chinigò e Francesca Valentina Penotti. "Riteniamo quindi necessario celebrare un evento nato negli Stati Uniti grazie all’associazione Peace Over Violence, molto sentito e diffuso all’estero, ma che affonda le sue radici in provincia di Potenza, nel comune di Bella".

L'evento si rifà a quello che accadde in Italia nel 1998, quando una sentenza della Corte di Cassazione italiana annullò una condanna per stupro a carico di un 45enne poiché "la vittima di 18 anni indossava jeans aderenti e dunque difficili da togliere senza il consenso della vittima".

"Nel 2020, in Italia viene uccisa una donna ogni tre giorni e tutti possiamo impegnarci affinché questi orrori non accadano più - continuano le ragazze - Come recita lo slogan del Denim Day, siamo tutti responsabili del cambiamento". Il flash mob vuole lanciare un messaggio chiaro: "Nessuna è sola, la vittima non deve colpevolizzarsi: come lei ci sono tantissime altre persone che ogni giorno vivono situazioni simili ovunque, perché purtroppo nessun luogo è sicuro".