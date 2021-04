Barbaro (Ass. Marco Pannella): "Ennesimo grave episodio al carcere delle Vallette"

Mario Barbaro (Coordinatore Associazione Marco Pannella di Torino e membro della Segreteria del Partito Radicale) denuncia un nuovo episodio all'interno del carcere delle Vallette: “E’ l’ennesimo fatto grave, purtroppo non isolato, quello che apprendiamo essere avvenuto ieri, 28 aprile, all'interno del carcere Vallette, dove un detenuto avrebbe aggredito senza apparente motivo un ispettore di polizia penitenziaria colpendolo con una violenta testata al volto riportando quest’ultimo una prognosi di una settimana".

"In particolare, si apprende che il detenuto avrebbe da tempo manifestato evidenti sintomi di squilibrio psichico e che il sindacato di Polizia Penitenziaria Osapp ha chiesto interventi sul problema della funzionalità degli Istituti Penitenziari e dei disagi degli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria anche in relazione all'inadeguata allocazione dei detenuti cosiddetti "psichiatrici" che non dovrebbero essere trattenuti all'interno di strutture penitenziarie ordinarie", aggiunge Barbaro.

"Oltre a denunciare da tanto tempo la grave situazione generale in cui versano detenuti e personale che nelle carceri presta il proprio servizio, rinnoviamo l'invito ad aderire all'appello lanciato dal Partito Radicale alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia e al Ministro della Salute Roberto Speranza sul problema dei malati psichiatrici nelle carceri, appello che ha visto l'adesione di numerose personalità del mondo politico, della cultura, dello spettacolo e del giornalismo oltre che di centinaia di cittadini".

Il testo dell'appello con i nominativi degli aderenti si trova al seguente indirizzo: https://www.partitoradicale.it/il-caso-corona-rilancia-il-problema-dei-malati-psichiatrici-in-carcere/