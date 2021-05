Gtt potenzia il trasporto nel weekend del Primo Maggio

GTT, di concerto con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e il Comune di Torino, ha predisposto un piano di potenziamento del servizio di trasporto urbano e suburbano, rispetto al consueto servizio festivo, al fine di mitigare eventuali inconvenienti legati ad un prevedibile maggior afflusso di cittadini verso il centro città nel fine settimana del 1° maggio.

Le linee potenziate

Pertanto, già dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 aprile, e nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 maggio, GTT ha previsto l’incremento delle corse svolte dalle principali linee afferenti al centro città ed in particolare: linea 1 di Metropolitana e linee 4, 11, 13, 18, 50 (festivo) e 55. Per rafforzare ulteriormente il servizio, GTT ha inoltre previsto la temporanea istituzione nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 maggio della linea 50B: seguirà il consueto percorso feriale della linea 50 (da via Bertola al capolinea Falchera), dalle ore 7 alle 20 circa.

Metro +15% dopo il prolungamento

Intanto, a una settimana dall’inaugurazione delle due nuove stazioni, avvenuta venerdì scorso, è possibile tracciare un primo bilancio sull’afflusso dei passeggeri della linea 1 di metropolitana: cresce l’affluenza di circa il 15% per effetto congiunto della nuova tratta e della ripresa dell'attività scolastica.

Si stima che il prolungamento a piazza Bengasi abbia contribuito per il 40% alla crescita del numero di passeggeri.