"Ei fu": a 200 anni dalla morte, Napoleone entra in carrozza alla Reggia di Venaria [FOTO]

Realizzata a Parigi nei primi anni dell'Ottocento da Jean-Ernest-Auguste Getting, celebre carrozziere di Napoleone, la carrozza è stata esposta al Museo di Marengo per circa un secolo, dopo diversi passaggi di proprietà e vicissitudini al limite della verosimiglianza, vantando possessori illustri come il sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol. Dal 1955 è parte del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, Palazzina di Caccia di Stupinigi, dove tornerà fra un paio di anni circa.

L'allestimento - visitabile all'interno del percorso "Teatro di Storia e Magnificenza" della Reggia - vuole essere un omaggio tutto sabaudo a quei contatti con la Francia avviati nel 1798, anno della conquista del Piemonte. E sarà il perno di una serie di eventi in programma per il bicentenario fino a maggio 2022, in quella residenza sabauda che Napoleone visitò il 26 aprile 1805. La sera del 18 aprile era infatti arrivato a Torino, diretto a Milano, dove il 26 maggio sarebbe stato incoronato re d’Italia. E si stabilì a Stupinigi, restandovi sino al 29 aprile.

In mostra anche importanti prestiti provenienti dall'Armeria dei Musei Reali di Torino (la aquile della bandiera dei granatieri e carabinieri della guardia di Napoleone re d'Italia), così come un pastello dal Museo del Risorgimento e la splendida riduzione della statua di Paolina Bonaparte del Museo d'Arti Decorative Accorsi-Ometto.