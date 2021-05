Incidente sulla tangenziale di Torino: tre auto coinvolte, altrettanti feriti e traffico in tilt (FOTO)

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 maggio, sulla tangenziale di Torino. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli per Rivoli e Collegno, in direzione Milano.

Tre le auto coinvolte, con altrettante persone ferite, per fortuna non in modo grave (codici verdi). Sul posto personale dell'Ativa e la Polstrada. L'unica certezza è che, complice il traffico già sostenuto che c'era attorno alle 17.30, la tangenziale è praticamente bloccata, con code di alcuni chilometri in entrambe le direzioni di marcia.