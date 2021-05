A Nichelino la biblioteca Arpino torna finalmente a disposizione del pubblico

Con il Piemonte tornato in zona gialla dalla scorsa settimana, la biblioteca civica 'Giovanni Arpino' di Nichelino ha potuto finalmente riaprire al pubblico in questi giorni, senza bisogno di prenotazione e con la possibilità di studiare all’interno e all’esterno.

Sono state adottate tutte le prescrizioni previste dal protocollo anti Covid: i posti studio sono 17, tutti distanziati di un metro e mezzo, con alcuni tavoli posti anche all’esterno della struttura. Per accedervi è però obbligatorio registrarsi all’ingresso e sottoporsi al triage. “E’ un altro passo verso il superamento delle chiusure imposte dalla pandemia – hanno spiegato il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore alla Cultura Michele Pansini – Inoltre per gli studenti è molto importante riavere un posto in cui studiare”.

Intanto, in attesa dell'arrivo della carovana rosa, parte il sito internet “Eventi Nichelino”, punto informativo a disposizione di tutti i cittadini per essere sempre aggiornati sulle iniziative messe in atto dall’Amministrazione e dalle realtà associative nichelinesi. Il portale è stato lanciato in concomitanza dell’arrivo del Giro d’Italia, che domenica 9 maggio vedrà la partenza della seconda tappa dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

“La partenza del Giro è anche la ripartenza di Nichelino e dei suoi abitanti, per un futuro migliore fondato sulla solidità del nostro passato e l’eccellenza del nostro presente: patrimonio culturale, operosità della nostra gente, sostegno e impegno quotidiano del tessuto associativo”, la nota diffusa dal Comune.