Prima va in giro armato e poi danneggia la volante: arrestato in Barriera Nizza

Martedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno arrestato un quarantasettenne italiano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Intorno alle 17.30 è stata segnalata in via Giordano Bruno la presenza di un uomo con una pistola nella cintola dei pantaloni. Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza, inviati sul posto, hanno rintracciato subito l’uomo che alla vista dei poliziotti ha cercato di allontanarsi. Gli agenti lo hanno fermato trovando l’arma nella cintola e un tirapugni in tasca. Mentre il reo stava per entrare in auto per essere accompagnato in ufficio, ha sferrato un calcio a un poliziotto. Durante il tragitto e fino all’arrivo in commissariato, l’uomo ha iniziato a dare colpi nell’abitacolo danneggiando l’auto di servizio.

Gli agenti hanno poi appurato che l’arma era una copia a gas della colt 1911, sprovvista di tappo rosso, che ne avrebbe rivelato la natura di arma da 'soft-air'. Per il possesso della pistola e del tirapugni, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Dagli accertamenti esperiti, è emerso che il quarantasettenne era gravato da precedenti di polizia specifici.