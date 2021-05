Andrea Villa "imbavaglia" con una mascherina gigante l'edificio di Off Topic

Una mascherina gigante per esorcizzare uno degli oggetti che più ha caratterizzato questo lungo anno pandemico dal punto di vista estetico e relazionale. E' l'ultima trovata dell'irriverente Andrea Villa, che "imbavaglierà" letteralmente la palazzina che ospita l'hub culturale Off Topic domani, sabato 22 maggio, alle ore 18.

x è il titolo dato a questa installazione site specific, all'interno dell'evento X is NOW: un’occasione per riflettere su un oggetto diventato ormai parte del nostro quotidiano, che condensa maschere sociali e mascherine chirurgiche, dove si nascondono le nostre identità.

Sul tema interverrà lo stesso Andrea Villa, che, come sempre quando appare in pubblico, indosserà una maschera riflettente per richiamare, da un lato, l’anonimato e il mistero della street art, dall’altro l'idea del rispecchiamento della società nelle sue opere provocatorie.

Accanto a lui, il cantautore The Andre, la cui immagine è altrettanto avvolta nell'enigma, che, con il suo ep EVOLUZIONE, appena uscito, si rimette in discussione per mostrare il suo lato personale più autentico dietro la voce, svelando un artista inedito. Interverranno anche gli attori Dalila Reas e Stefano Accomo che leggeranno alcuni estratti dal testo di How Long is Now, “primo studio” teatrale diretto da Girolamo Lucania e prodotto da Cubo Teatro per la stagione di Fertili Terreni Teatro.

Un lavoro che riflette sul tema del presente: in una società come la nostra, colma di disagio sociale, patologie mentali, nella quale il divario economico fra le classi sociali aumenta e i mutamenti climatici sono irreversibili, la domanda: quanto potrà durare tutto questo, quanto durerà il presente? aleggia nell’aria.

L'evento si svolge nel cortile di Off Topic con prenotazione del tavolo obbligatoria e coperto artistico, a sostegno delle ripartenza dell’hub.