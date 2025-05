Tre vite per la democrazia, la Circoscrizione 7 rende omaggio ai partigiani

In vista della Festa della Repubblica del 2 giugno, la Circoscrizione 7 di Torino organizza un momento di riflessione e riconoscimento per onorare chi ha contribuito a costruire le fondamenta democratiche del nostro Paese. Mercoledì 28 maggio 2025, alle 18.30, presso la sede della Circoscrizione in corso Vercelli 15, si terrà una cerimonia pubblica per la consegna di tre targhe al merito ad altrettanti partigiani ancora viventi, residenti sul territorio circoscrizionale.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le sezioni A.N.P.I. “Gattini”, “Gtt Rigola” e la sezione provinciale A.N.P.I., vuole sottolineare il ruolo cruciale della Resistenza nella caduta del fascismo e nella nascita della Repubblica italiana.

L'evento è aperto a tutti i cittadini e si svolgerà al piano terra della sede, in uno spazio completamente accessibile. Sarà l’occasione per rinnovare l’impegno civile e democratico, ricordando il sacrificio di chi ha combattuto per un'Italia libera, giusta e costituzionale.