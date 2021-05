Moncalieri decide di destinare il 5x1000 alla categorie messe in ginocchio dal Covid

Il Comune di Moncalieri, anche in una fase di ripartenza, non dimentica chi è ancora in difficoltà a causa del coronavirus, perché le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria continuano a farsi sentire.

Il motto 'nessuno indietro avanti insieme', lanciato dal sindaco Paolo Montagna durante la campagna elettorale dello scorso anno, è un impegno che trova concordi maggioranza e opposizione. Se ne è avuta conferma ieri sera, durante il Consiglio comunale, nel corso del quale il MoVimento 5 Stelle, attraverso la sua capogruppo Barbara Fassone, ha presentato una mozione per destinare le risorse del 5x1000 dell'anno 2020 alle categorie in difficoltà a seguito del coronavirus, chiedendo di attivare una campagna di sensibilizzazione per l'intera cittadinanza.

"Siamo molto soddisfatti che questa mozione sia stata approvata all'unanimità", ha sottolineato Barbara Fassone. "Con spirito di collaborazione noi abbiamo accolto alcuni emendamenti della maggioranza. Questo è un risultato positivo soprattutto per la Città d Moncalieri e per i cittadini in difficoltà".

Tra le delibere discusse, anche l’adesione della Città alla Fondazione Teatro Stabile di Torino per il triennio 2021-2023..