Piccoli attori crescono (giocando) a Moncalieri: da metà giugno torna il centro estivo “Estate con il Teatro”

Mercoledì 26 maggio alle 18.30 il cortile dell’associazione Teatranza, in via Palestro 9 a Moncalieri, ospiterà la presentazione del centro estivo diurno “Estate con il Teatro” per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, organizzato in collaborazione con Teatrulla e Santibriganti Teatro.

“Estate con il Teatro” partirà il 14 giugno e andrà avanti fino al 10 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e sarà possibile iscriversi per la singola settimana o per più settimane e la partecipazione potrà essere per la giornata piena o per la mezza giornata, in modo da venire incontro alle diverse esigenze familiari. Per questo stesso motivo restano invece invariati i prezzi di partecipazione, nonostante il maggior impiego di personale e di organizzazione, necessari per garantire la sicurezza sanitaria.

Anche quest’anno saranno mantenute le precauzioni necessarie per consentire ai partecipanti di godersi l’esperienza in sicurezza. Oltre alla presenza di dispositivi per sanificarsi, alla pulizia regolare dei locali, alle mascherine per gli animatori professionisti e a un massimo di 25 iscrizioni settimanali, i partecipanti verranno divisi in due gruppi separati, il primo per i bambini dai 6 ai 10 anni e l’altro per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Inoltre, i pranzi saranno al sacco e la maggior parte dell’attività sarà svolta all’aperto, nei cortili dell’associazione e con escursioni nei parchi cittadini. Le attività proposte saranno principalmente incentrate sul teatro, con un tema diverso ogni settimana, affiancate da momenti ludici e interattivi.

Per avere maggiori informazioni si può chiamare la segreteria di Teatranza allo 011-645740, da lunedì a venerdì dalle 12.30 alle 16.30, o scrivendo a info@teatranza.it