Moncalieri, devasta diverse saracinesche in via Cavour: 27enne marocchino arrestato

Il frastuono notturno e gli allarmi degli antifurti hanno subito messo in azione i carabinieri e per un 27enne di origine marocchina sono scattate le manette a Moncalieri.

L'uomo si era reso protagonista del danneggiamento di diverse saracinesche chiuse dei negozi in via Cavour, nella notte tra lunedì e martedì. I militari lo hanno sorpreso in un centro estetico, mentre cercava di portare via il registratore di cassa.

Dopo gli accertamenti del caso, si è scoperto che aveva diversi precedenti. E il fermo si è tramutato in arresto.