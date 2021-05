La pizzeria Jonica Collegno va in fiamme, parte una raccolta fondi per aiutarla

"È con immenso dispiacere che dobbiamo comunicarvi che la Pizzeria Jonica Collegno resterà chiusa a data da destinarsi, a causa dell’incendio, divampato questo pomeriggio, che ha danneggiato il tetto del nostro locale". Con questo post sulla loro pagina Facebook le titolari del locale di Corso Francia a Collegno, ne annunciavano la chiusura a causa delle fiamme che ne hanno danneggiato il tetto lo scorso 25 maggio. Ma la solidarietà non si è fatta attendere: su GoFundMe infatti è partita una raccolta fondi per aiutarle.

"La mia pizzeria del cuore - scrive Federika Marrone - ha avuto un brutto incidente. È gestita da 3 sorelle meravigliose che per un periodo saranno nuovamente costrette a casa a non lavorare, dopo un lavoro a singhiozzo a causa della pandemia. Apro questa raccolta fondi - si legge sul sito - che sicuramente non cambierà loro la vita, ma spero dia una piccola speranza a tornare all’opera prima possibile e più cariche che mai".

La campagna ha sfiorato i novecento euro di donazioni in un giorno ed è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/aiutiamo-la-jonica