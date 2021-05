A Ivrea campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere

Domani, sabato 29 maggio, dalle 14 alle 19, in Piazza Ottinetti, nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, contro la violenza di genere, la Polizia di Stato allestirà un punto di ascolto in cui sarà possibile ricevere informazioni e avvalersi della professionalità e competenza di poliziotti specializzati nel settore del Commissariato di P. S. di Ivrea – Banchette, della Divisione Polizia Anticrimine nonché di operatori dell’associazione “La casa delle donne” e del centro antiviolenza “Punto a capo” per l’immediata presa in carico, l’ascolto e la protezione di eventuali vittime.

L’iniziativa ha lo scopo di assicurare un contributo qualificato all’affermazione di una cultura fondata sulle parità di genere nonché di evidenziare l’attenzione della Polizia di Stato verso le “vittime vulnerabili".