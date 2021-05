Moncalieri, sequestrata area adibita all’illecito stoccaggio di rifiuti: denunciato il proprietario

I militari hanno controllato un’azienda operante nella fabbricazione di strutture metalliche rinvenendo, in un’area interna alla ditta, circa 4000 carrelli in ferro utilizzati nei supermercati, oltre a rifiuti speciali non pericolosi, tettoie e cartellonistica in disuso e parti di macchinari obsoleti in stato d'abbandono oltre ad un locale adibito a laboratorio odontotecnico con relativi rifiuti medicali custoditi in bidoni di plastica.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro e il proprietario è stato denunciato.