Dal 5 giugno CreativAfrica 2021: un pieno di arte, musica, letteratura, cinema e cucina

L'edizione 2021 di creativAfrica, dal 5 al 19 giugno e il 1°, 8 e 15 luglio, propone quest'anno al pubblico torinese il tema della decolonizzazione sociale, politica e mentale. Il festival, ideato dall'associazione Renken, affronta tra arte, musica, letteratura, cinema e cucina la nostra coscienza storica e le criticità contemporanee, posizionamenti, intersezioni e disuguaglianze, diritti, invisibilità e razzismi per restituire dignità a tutte le culture e condividere la bellezza che scaturisce dalla creatività superando colpe e vergogne legate all'identità e aprendo scenari di innovazione.

Appuntamento al Bunker di Torino (via Paganini O), nel nuovo spazio Jigeenyi circolo che promuove cucine e culture africane.

Le sezioni del festival sono quattro e intrecciano una densa proposta multidisciplinare.

Letteratura e incontri contemporanei, per riflettere sulla letteratura postcoloniale in Italia e in Europa in collaborazione con casa editrice 66th&2nd. Tra gli appuntamenti in programma: Cristina Ali Farah, reading e presentazione in anteprima de Le stazioni della luna 11 Giugno h 19; Marilena Delli Umuhoza e Ian Brennan: presentazione Razzismo nei mass media: Negretta. Baci Razzisti + Silenced by sound 12 Giugno h 19; Nadeesha Uyangoda: presentazione L'Unica persona nera nella stanza 16 giugno h 19.

E, ancora arte e toponomastica, per capire come la prospettiva decoloniale interroga i luoghi, le vie, le statue e dà spazio ad azioni artistiche, musicali, performance. Una sperimentazione artistica a cura di Ilaria Conti e Neri Torcello (African Art in Dialogue/ Afriacn Art in Venice Forum) accompagna il primo walking tour di cretivAfrica. Domenica 13 - performance con Alfie Nze: l’artista propone una cerimonia di comunione igbo, un rito di accoglienza per ripartire insieme da prossimità e fragilità accompagnando la passeggiata Valentino coloniale.

In calendario, tra giugno e luglio, anche tre appuntamenti di cinema musicale proiettati all'aperto nell'arena estiva del Bunker su proposta di Seeyousound e a cura di Juanita Apraez Murillo ovvero Contradict - 2020 - Peter Guyer & Thomas Burkhalter (10 Giugno); Ethiopiques. Revolt of the Soul - 2017 - Maciek Bochniak (1 Luglio); Fonko - 2016 - Lamin Daniel Jadama, Lars Lovén, Göran Hugo Olsson (15 luglio)

Imperdibili l’inedito spettacolo di Federico Sacchi dedicato alla musica somala (17 Giugno) e la proiezione dei documentari Appuntamento ai marinai di Ariam Tekle (11 giugno) e Dietro i Fronti di Alexandra Dols (13 Giugno).

Afro-djset, SOUND SYSTEM e live music coinvolgeranno: BABACAR MBAYE suonatore di kora e artista senegalese; il collettivo musicale UHURU REPUBLIC che offre una contemporanea interpretazione dei suoni della musica dell’Africa Orientale in dialogo con l’elettronica; Afrodelic, l’innovativo progetto del musicista e produttore Victor Diawara; DRUIDISCOS HiFi, ARSEN mc, LEE FRY MUSIC, CISKO KID, ONDAPACIFICA, MAKINDA HiFi sound system e IBSONE DAONE.

Infine, durante il festival saranno proposti, con Jigeenyi e Ricette d’Africa, due laboratori interculturali di cucina (domenica 6 Giugno e domenica 13 Giugno) in collaborazione con Slow Food e innovative esperienze di ristorazione (brunch, animazioni sul cibo, cene, degustazioni) valorizzando l'incontro tra percorsi e storie di tutto il continente sotto la guida della chef Delisia Essono di BlackDelicious Lab (Roma).