A Moncalieri nasce una nuova società per rilanciare il calcio cittadino

Moncalieri è la quinta città più grande del Piemonte, ma a livello calcistico non ha mai saputo emergere dai dilettanti, salvo la fugace esperienza in serie C2 sotto la guida di Aghemo e Cimminelli. Ma adesso è nato un progetto che mira a dare nuovo lustro allo sport più amato dagli italiani.

Il Moncalieri Calcio 1953 e Moncalieri Academy hanno deciso di unire le forze e le loro esperienze, celebrando un momento a suo modo storico. La presentazione della nuova realtà sportiva è avvenuta lunedì sui campi di Testona. La nuova società prenderà il nome di Moncalieri Calcio 1953 e racchiuderà qualcosa come 600 iscritti.

L'intento è quello di avviare al calcio tanti ragazzi della città (e non solo), creando le basi per arrivare ad avere una prima squadra in grado di risalire verso categorie più consone al valore della città. Una operazione 'benedetta' anche dall'Amministrazione, rappresentata al vernissage dagli assessori Giuseppe Messina e Davide Guida.