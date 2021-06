Sottopassi Lingotto e Mina: da lunedì 7 giugno modifiche alla viabilità

La semicarreggiata sud del sottopasso Lingotto (direzione da corso Giambone a corso Unità d'Italia) sarà chiusa al traffico da lunedì 7 giugno a martedì 15 giugno per consentire l'esecuzione, in condizioni di sicurezza, di una serie di indagini e di prove in sito di tipo strutturale sui vari tratti in galleria che compongono il sottopasso, che saranno svolte in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Proseguono intanto i lavori nel sottopasso Mina, per l'effettuazione dei quali da lunedì 7 giugno a mercoledì 9 giugno, dalle 9 alle 17, verrà chiusa al transito la semicarreggiata sud del sottopasso (direzione interno città).