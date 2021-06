Collegno, nelle vicinanze della fermata Paradiso velocità moderata con il nuovo velox

Spento per fare spazio al cantiere della metropolitana, il velox di corso Francia, sarà installato nei pressi della fermata Paradiso, a Collegno .

Controllo della velocità e maggior sicurezza proprio nel luogo in cui, lo scorso ottobre, si è verificato un grave incidente mortale.

“A Collegno si devono rispettare i limiti di velocità, come giustamente richiesto da molti cittadini sia collegnesi che torinesi che lamentano alte velocità proprio tra Paradiso e l'Aeronautica - ha dichiarato il sindaco, Francesco Casciano -. Se avessimo pensato a "far cassa" non avremmo aspettato un anno. Bisogna fare delle scelte e alla velocità preferiamo la sicurezza, di tutti”.





Installato all'intersezione con via Plava/Podgora e con via De Amicis/c.so Antony in Borgata Paradiso, nei pressi di una zona commerciale, il velox sarà attivo a partire da metà giugno.