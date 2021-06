Welfare di comunità, a Grugliasco il gazebo informativo dà appuntamento al mercato

Lo scorso sabato, presso il mercato di viale Echirolles, ha fatto capolino il gazebo informativo dei progetti di Welfare di Comunità presenti a Grugliasco.



Uno spazio pensato per ascoltare i cittadini ed informarli sulle iniziative ed i servizi attivi, come il progetto di lotta allo spreco TOP Metro Fa Bene o lo Sportello per la promozione della salute Borgis al Centro Civico Nello Farina.