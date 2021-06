Cantiere corso Grosseto, Disabato (M5s): "La Regione annuncia l'intenzione di aiutare commercianti e artigiani"

Presentata oggi in Consiglio regionale l'interrogazione, a firma Sarah Disabato (M5S), per chiedere alla Giunta regionale quali intenzioni abbia in merito alla predisposizione di misure economiche di sostegno agli esercizi commerciali e artigianali attivi nei pressi del cantiere di corso Grosseto a Torino.

Il Comune di Torino ha previsto determinate agevolazioni (per Tari, Cimp, Cosap) a favore delle attività commerciali ed artigianali presenti in particolari ambiti della città interessati da cantieri di durata superiore a 6 mesi, tra questi rientra corso Grosseto dove si sta realizzando il collegamento ferroviario per la tratta Torino–Ceres.

"L'assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio, rispondendo alla nostra interrogazione - ha spiegato Disabato - ha annunciato l'intenzione di prevedere risorse puntuali per i commercianti ed artigiani danneggiati da cantierizzazioni urbane di lunga durata, compatibilmente con le risorse disponibili dopo l'assestamento di bilancio.

"Si tratta, senza dubbio, di una notizia positiva. Da parte nostra continueremo a vigilare sull'effettivo intervento da parte della Regione a beneficio dei commercianti colpiti dagli effetti dei maxi cantieri e, ovviamente, dalla crisi dovuta alla pandemia. Le risorse, a prescindere dagli interventi sull'assestamento, pensiamo vadano trovate. Si tratta infatti di un'assoluta priorità, infatti molte realtà commerciali rischiano seriamente di scomparire".