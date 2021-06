Domenica Moncalieri darà "un calcio al femminicidio"

In un periodo in cui la cronaca ha portato alla ribalta nuovi episodi di sangue e di violenza nei confronti delle donne, ultimo caso quello dell'omicidio-suicidio avvenuto ieri sera a Castiglione, a Moncalieri si vuole dare un segnale, con il torneo di calcio femminile a 7 in programma domenica 13 giugno intitolato "Diamo un calcio al femminicidio".

L'appuntamento si era già svolto nel 2019, poi il lockdown e tutta le restrizioni legate al Covid che abbiamo imparato a conoscere hanno costretto a rinunciare l'anno scorso. Ora si torna in campo per la seconda edizione, in programma dalle ore 10 al campo Testona del Moncalieri calcio 1953. 11 i team in gara, tra cui le padrone di casa del Munca Lady. L’occasione vuole sottolineare la rilevanza sociale dello sport come fenomeno di aggregazione, ma soprattutto sensibilizzare le comunità sul tema del femminicidio e il calcio, da sempre considerato sport maschile, può essere il motore per riflettere sul ruolo della parità dei sessi e in generale sul rispetto della donna.

“Non rimanere da sola, vinciamo insieme contro la violenza”, è lo slogan scelto per lanciare l’iniziativa.