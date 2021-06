Moncalieri, nuova discarica a cielo aperto in zona Barauda

Era già successo nei mesi scorsi e poi di nuovo a fine maggio, ma evidentemente a Moncalieri c'è chi ritiene che sotto il ponte della provinciale, in zona Barauda, si possano ammassare rifiuti di ogni genere, facendone una discarica a cielo aperto.

Qualche residente, evidentemente, ha perso la pazienza, o più probabilmente chi ha accumulato tutto quella roba ha provato a fare un grosso falò per eliminarla. Risultato: il cumulo di rifiuti è andato in fiamme la notte scorsa, anche se il tentativo non è andato a buon fine ed è rimasta una gran quantità di roba.

Il tutto mentre cresce la rabbia di coloro che abitano nella borgata di Moncalieri, stanchi di veder rovinata la zona con accumuli di ogni genere di spazzatura.