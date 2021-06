Moncalieri, da domani l'isola pedonale nel centro storico scatta solo la sera

Retromarcia (parziale). Le proteste di alcuni residenti e negozianti hanno fatto breccia e l'Amministrazione ha corretto il tiro. Da domani, lunedì 14 giugno, l'isola pedonale del centro storico di Moncalieri cambia orario.

Circolazione fino alle ore 18

Le auto potranno circolare fino alle 18 e non più fino a mezzogiorno, come oggi. La decisione della giunta comunale è arrivata in seguito ad una petizione dei commercianti, che hanno chiesto di rivedere la situazione in seguito ad un drastico calo degli introiti. Quantomeno di "strutturare un'isola pedonale che abbia le condizioni necessarie a garantire gli interessi di tutti", come si legge nel testo della sottoscrizione che ha raccolto una cinquantina di adesioni.

Così nell'attesa della nuova viabilità

La modifica durerà fino all'entrata in vigore della nuova viabilità, che prevede sensi unici e cambi di direzione in tutte le strade che si snodano attorno all'isola pedonale (che comprende piazza Vittorio Emanuele, via Santa Croce, via Principessa Clotilde). Quando si partirà con i nuovi sensi di circolazione, l'isola pedonale tornerà sette giorni su sette dalle 12 alle 24.

Sensi unici: cosa cambia da fine mese

La nuova rivoluzione nella viabilità del centro storico, dopo la pedonalizzazione di piazza Vittorio Emanuele, porterà entro una quindicina di giorni al massimo (il tempo di installare la cartellonistica, ndr) ad una nuova serie di vie a senso unico.

Nel dettaglio: Via Alfieri —> senso unico a scendere da Piazza Baden Baden verso via Palestro, doppio senso tra Via Palestro e Piazza Umberto I (piazzetta del burro); Via Monfalcone —> senso unico a salire verso Viale del Castello; Via Matteotti —> senso unico a salire da Piazza Martiri della Libertà (Borgo Navile); Via Arduino —> senso unico a scendere verso Piazza Martiri della Libertà (Borgo Navile); Via Carlo Alberto —> senso unico da Via Real Collegio verso Via Alfieri.

E ancora: Vicolo Botta —> senso unico a scendere verso Via Alfieri; Via San Martino —> senso unico a salire verso Piazza Vittorio Emanuele II; Vicolo Muratori —> senso unico a scendere verso Via Alfieri; Via Real Collegio —> senso unico a salire fino a Via Carlo Alberto (doppio senso riservato ai residenti fino all'incrocio con Via S. Croce, solo in orario di chiusura pedonale).