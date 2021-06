Banksy di Torino, il suicidio di Visin per "sensibilizzare sulla salute mentale giovanile"

Una lametta da barba, con al centro la figura stilizzata di un giovane ragazzo, con sotto la scritta #suicideprevention. E’ questo l’ultimo lavoro di Andrea Villa, il Banksy di Torino, che vuole porre l’attenzione “su Seid Visin, sul suo suicidio e su quello di tutti i ragazzi adolescenti che hanno vissuto questo momento di crisi pandemica”. I manifesti sono stati affissi in Rondò Rivella, corso Moncalieri 5 e 35.

Visin, giovane ex promessa del Milwn, si è tolto la vita nelle scorse settimane a 20 anni. Se inizialmente sembrava che fosse stato il razzismo a spingere il ragazzo verso l’estremo gesto, i genitori adottivi hanno più volte chiarito come fosse ossessionato dal passato e avesse sofferenze personali.

“Con questo lavoro -spiega Villa - voglio sensibilizzare sul tema della salute mentale giovanile: spesso è un tabù, e non viene quasi mai citata nel mondo dell' arte. Quando un genitore vede un figlio in difficoltà lo minaccia di mandarlo dallo psicologo, esso è visto come una soluzione di emergenza e drammatica, quando in realtà è un supporto a cui tutte le persone dovrebbero rivolgersi per cercare di comprendere i propri limiti e i propri problemi”.

Villa, negli ultimi lavori, aveva posto l'attenzione sull'inquinamento da mascherine contro il Covid-19 e sul tema dell'identità nel nostro presente.