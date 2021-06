Noleggiava auto per andare a derubare le persone, ma il trucco era troppo "particolare" e lo ha tradito [VIDEO]

Noleggiava un'auto da una delle società specializzate in questo servizio, ma invece di dedicarsi ad attività "normali", le utilizzava per compiere furti e rapine. Ad accendere i riflettori della Polizia su di lui, però, sono state le segnalazioni che col tempo hanno iniziato ad accumularsi raccontando tutte la stessa vicenda: il malintenzionato metteva nel mirino le sue vittime in strada - nella maggior parte dei casi si avvicinava a donne sole in procinto di parcheggiare -, con la scusa di chiedere informazioni stradali le distraeva e grazie a un complice apriva la portiera lato passeggero o quella posteriore per rubare borse o altri oggetti di valore.

Le persone colpite da questi furti, al momento senza telefono cellulare, non potendo tempestivamente bloccare le carte di credito e a volte subivano anche l’utilizzo indebito delle loro carte. In uno dei casi denunciati erano stati effettuati prelievi per un ammontare di 1250 euro.