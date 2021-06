La ciclabile della Circoscrizione 8 arriva in Consiglio comunale: "Uniamo le due tratte"

Il Consiglio comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione che impegna sindaca e assessore competente a provvedere al completamento del collegamento fra le due tratte della ciclovia della Circoscrizione 8, sull’asse sud-est, separate dalla linea ferroviaria.

Nel documento, presentato dalla consigliera Daniela Albano, si ricorda che nel corso di questa consiliatura il Biciplan è stato rivisto per consentire nuovi percorsi che collegano il centro con la zona sud-est della città, grazie alla realizzazione dei tratti di ciclabile in via Nizza da una parte, in via Zino Zini dall’altra.

Ma le due piste mancano di un collegamento fra loro, come specifica la mozione, ricordando che gli unici collegamenti attualmente disponibili si trovano sul cavalcavia di corso Bramante e sulla passerella Olimpica.

Per questo, viene chiesto di rendere possibile il collegamento con due possibili opzioni: l’attraversamento di piazza Galimberti e di via Rosario di Santa Fè con il ricongiungimento in corso Unione Sovietica e il completamento del percorso della passerella Olimpica per permettere il raggiungimento della ciclabile di via Nizza.