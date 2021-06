Volpiano, per i centri estivi una seconda sede alla scuola "Ghirotti"

Per accogliere tutti i 116 bambini iscritti ai centri estivi di Volpiano, l'amministrazione comunale ha provveduto ad attivare una seconda sede alla scuola primaria "Ghirotti", oltre a quella della scuola dell'infanzia "Arcobaleno"; il nuovo servizio è operativo dal 5 al 30 luglio.

La decisione è stata presa dopo il termine di scadenza delle iscrizioni, fissato al 10 giugno, quando è stata riscontrata una richiesta notevolmente superiore ai 50 posti inizialmente previsti, 15 per i bambini della scuola dell'infanzia e 35 per quelli della primaria (come nel 2020).

"La programmazione dei centri estivi 2021 - spiegano gli uffici - è stata effettuata nel mese di marzo, quando il Piemonte si trovava in "zona rossa", nei tempi tecnici necessari per organizzare il servizio e nel rispetto delle normative in vigore, con particolare riguardo alla previsione del numero chiuso e delle misure di prevenzione anti-Covid disposte dal ministero della Salute; tali normative, in continua evoluzione (l'ultima ordinanza emanata a fine maggio), pur allentando alcune misure di prevenzione hanno mantenuto inalterate le regole sul "numero chiuso".

Per questa ragione è stato mantenuto il limite di 50 bambini, come per il 2020, che è il massimo consentito dagli spazi della scuola "Arcobaleno", in quanto per i centri estivi l'indicazione è di utilizzare prevalentemente le aree esterne e non quelle interne, ordinariamente dedicate alla didattica; nel 2020 le domande sono state 49 e, dunque, il numero previsto era assolutamente congruo. Le domande di iscrizione ai centri estivi 2021, pervenute alla scadenza dei termini, sono state 116 (56 per la scuola dell'infanzia e 60 per la scuola primaria); per questa ragione gli uffici si sono attivati per trovare una soluzione che venisse incontro alla famiglie, prevedendo il nuovo servizio alla scuola «Ghirotti».