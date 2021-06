Trasporto disabili, Torino volta pagina: addio Tundo, ci sono due nuove offerte

Torino volta pagina nel campo del trasporto disabili. Dopo anni di polemiche e denunce di presunti disservizi, la ditta Tundo non ha presentato alcuna offerta per il nuovo bando: un passo indietro annunciato, ma che trova ora concretezza nella realtà.

Eppure, nonostante il forfait della ditta pugliese, sembra esserci parecchio movimento intorno al settore del trasporto disabili a Torino: si spiega così la presenza di due offerte per il bando di gara che affiderà il servizio a nuove realtà, a partire da settembre. Nella giornata di ieri, infatti, sono state aperte le buste amministrative per la gara, a cui hanno partecipato due consorzi.

Il primo è la cooperativa Animazione e Territorio, che ha presentato un'offerta per il lotto dell'accompagnamento: si tratta peraltro dello stesso consorzio che ha gestito lo stesso appalto che si sta concludendo in questi mesi. La seconda offerta è stata invece presentata per due lotti del traporto scolastico da ATT Autonoleggio Torino, consorzio che vede la partecipazione di ditte solide come Giachino e Cavourese.

Confermata la gestione in house a 5T. Rimangono al momento scoperti sei lotti, ma il fermento è evidente e qualcosa si muove. Dall'assessorato, inoltre, fanno sapere di essere fiduciosi di lavorare per coprire gli appalti a oggi scoperti.

I prossimi step? Il 6 luglio ci sarà la seconda seduta di gara, in cui si procederà con la valutazione del punteggio tecnico e dell'offerta economica. La gara dovrebbe poi concludersi tra un mesetto, entro metà luglio. A quel punto, gli uffici attiveranno quanto previsto dal codice dei contratti e finite le procedure si potrà partire con quelle consentite dal codice. Il trasporto disabili all'ombra della Mole si appresta a voltare pagina.