Fattorino circola con bici "irregolare" comprata su internet, multe per 8.500 euro

Nel weekend la Municipale ha fermato all'incrocio tra Lungo Dora Firenze e corso Regio Parco un cinese alla guida di un particolare mezzo di trasporto, una sorta di motociclo, che effettuava consegne a domicilio.

Dopo un attento esame, i ‘civich’ hanno constatato che si trattava di un veicolo irregolare, una sorta di velocipede con acceleratore indipendente dal movimento pedali, non idoneo alla circolazione.

Il veicolo è stato sottoposto a due sequestri ed altrettanti fermi amministrativi. Il conducente, accompagnato per l'identificazione al Comando di via Bologna, è stato multato per un totale di 8.500 euro

L'uomo ha raccontato agli agenti di aver acquistato il particolare mezzo su internet, dove gli avevano assicurato che avrebbe potuto circolare tranquillamente in qualsiasi strada.