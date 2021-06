Forte nubifragio in centro, Vanchiglia e zona Nord: allagati i corsi Novara e Trapani. Cassonetti scoperchiati sul Lungo Dora

Un violento nubifragio si sta abbattendo su alcuni quartieri di Torino. Pioggia e raffiche di vento stanno interessando, in particolare in quartieri Vanchiglia e Barriera di Milano, nella zona nord della città.

Segnalati disagi alla viabilità causati da allagamenti in corso Novara e in corso Trapani. Moltissimi anche i corsi e le piazze allagati.

La pioggia è iniziata a scendere con violenza intorno alle 17. Ancora presto per fare la conta dei danni: rischio allagamento in box e cantine. Blackout in alcuni condomini. Al momento non ci sono notizie di alberi caduti. Ma secondo l'Arpa Piemonte, nel nubifragio sono caduti quasi 60 millimetri di pioggia in poco più di un'ora. La misurazione - che resta da validare - è stata fatta dai pluviometri della rete meteo.

Scoperchiati alcuni cassonetti in Lungo Dora Siena, con il forte vento che ha anche sradicato alcune aiuole (vedi foto e video sopra).

Pioggia fortissima e raffiche di vento anche a nord di Torino, tra Ciriè e Brandizzo, dove in un'ora sono caduti oltre 40 mm di pioggia.

Ai Vigili del fuoco sono arrivate numerose richieste di intervento per i problemi arrecati dal nubifragio che si è scatenato sulla provincia di Torino. A Cercenasco, in via Umberto, il tetto in lamiera coibentata di una casa è stato divelto dalle raffiche di vento. Le squadre 71 Pinerolo e volontari Carignano stanno mettendo in sicurezza l'edificio scoperchiato.